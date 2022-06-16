Окупанти в розбомбленому Маріуполі відкрили "пункти миття"

Мешканці Маріуполя сповна відчувають на собі, який він "рускій мір".
У місті окрім "пункту прийому гігієничних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "Пункты Помывки" - колективний душ.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.
"Колективний душ в чергу під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає дна у дна межі цинізму росіян", - наголошує чиновник.
При цьому він зазначив, що у розбомбленому місті планують запустити платний проїзд у громадському транспорті від 1 серпня. Попередньо, вартість квитка буде 18 рублів - 9 гривень. Пауза між посадками складає від двох до чотирьох годин.
"Три гривні економії ціною знищення транспортної системи - ціна справжньої економії Росії. Немає майбутнього в Маріуполі пр Росії", - йдеться у дописі радника міського голови.
Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю та встановлюють нові блокпости. Виїхати на неокуповану територію України громадяни можуть тільки через Донецьк або Росію. Окупанти посилили контроль за виїздом у бік Запорізької області.
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