Окупанти в розбомбленому Маріуполі відкрили "пункти миття"

Мешканці Маріуполя сповна відчувають на собі, який він "рускій мір".

У місті окрім "пункту прийому гігієничних процедур" біля "Метро" окупанти відкрили "Пункты Помывки" - колективний душ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

"Колективний душ в чергу під супровід пропаганди зомбомобіля. Немає дна у дна межі цинізму росіян", - наголошує чиновник.

При цьому він зазначив, що у розбомбленому місті планують запустити платний проїзд у громадському транспорті від 1 серпня. Попередньо, вартість квитка буде 18 рублів - 9 гривень. Пауза між посадками складає від двох до чотирьох годин.

"Три гривні економії ціною знищення транспортної системи - ціна справжньої економії Росії. Немає майбутнього в Маріуполі пр Росії", - йдеться у дописі радника міського голови.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю та встановлюють нові блокпости. Виїхати на неокуповану територію України громадяни можуть тільки через Донецьк або Росію. Окупанти посилили контроль за виїздом у бік Запорізької області.

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