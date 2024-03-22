Пуски ракет з 13 бортів Ту-95мс, надокучливі безпілотники та вибухи у Харкові: тривожна ніч 22 березня 2024 року в Україні

Пуски здійснили всі 13 бортів Ту-95мс (6 з Оленьї, 7 з Енгельса).

Про це повідомляють моніторингові канали.

Було 2 серії пусків.

Ракети очікуємо найближчим часом у нашому повітряному просторі.

Також у повітрі 5 бортів ТУ-22М3, які летять далеко від нас (станом на зараз).

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

У Києві та майже усій Україні оголошена повітряна тривога.

Харкову загрожує балістика: у місті лунають вибухи.

Також українцям досі загрожують ворожі безпілотники:

БпЛА у Хмельницькій області курсом на Тернопільщину;

БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;

БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс західний;

БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;

БпЛА на заході Дніпропетровщини рухаються західним курсом та півночі у напрямку Харківщини;

БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом.

Також читайте У Запоріжжі пролунали вибухи

Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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