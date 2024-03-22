Пуски ракет з 13 бортів Ту-95мс, надокучливі безпілотники та вибухи у Харкові: тривожна ніч 22 березня 2024 року в Україні

Негайно прямуйте до укриттів.
Пуски здійснили всі 13 бортів Ту-95мс (6 з Оленьї, 7 з Енгельса).
Про це повідомляють моніторингові канали.
Було 2 серії пусків.
Ракети очікуємо найближчим часом у нашому повітряному просторі.
Також у повітрі 5 бортів ТУ-22М3, які летять далеко від нас (станом на зараз).
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
У Києві та майже усій Україні оголошена повітряна тривога.
Харкову загрожує балістика: у місті лунають вибухи.
Також українцям досі загрожують ворожі безпілотники:
- БпЛА у Хмельницькій області курсом на Тернопільщину;
- БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс північно-західний;
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний;
- БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей, курс західний;
- БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом;
- БпЛА на заході Дніпропетровщини рухаються західним курсом та півночі у напрямку Харківщини;
- БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей рухаються північно-західним курсом.
Нагадаємо, що у Росії у повітря здійнялися кілька Ту-95мс.
Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"
Додамо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.
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