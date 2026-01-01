ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Пускові установки Tomahawk: генерал Кривонос заявив про інформаційну маніпуляцію щодо їх передавання

Сергій Кривонос розвінчав міфи про «чудо-зброю» та пояснив різницю між ракетами морського та сухопутного базування.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ракета Tomahawk

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Пускові установки до ракет Tomahawk, які є у США, — переважно морського базування, а наземного — можна перерахувати на пальцях, і вони розташовані на території Південної Кореї та Філіппін.

Таку думку в етері «Еспресо» висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, перший заступник командувача ССО ЗСУ (2016-2019), заступник секретаря РНБО (2019-2020).

«Щодо надання Tomahawk, то з чого їх мали б запускати? Це інформаційна провокація, яка, в першу чергу, знімає відповідальність з наших керівників, які кажуть: „Нам не дали Tomahawk, тому ми не можемо перемогти“. Друге — ті ракети Tomahawk, які є у США, переважно морського базування. Звідки, з якого моря ми б їх запускали? А ті наземні пускові установки для Tomahawk, які існують, є тільки на території Південної Кореї та Філіппін, і їх можна перерахувати на пальцях. А все інше — морського базування. Тому розповіді про Tomahawk — це ні про що», — прокоментував Сергій Кривонос.

За його словами, якби Tomahawk були успішними, давали результат і були б наземними комплексами, то таких ракет по закінченню Холодної війни повинно бути не менше 500.

«Питання не в Tomahawk, нас знову в черговий раз годують „цукеркою“ про чудо-зброю. Ми це вже чули про Leopard, Abrams, F-16. Питання Tomahawk — інформаційна маніпуляція, на яку ведуться українське та світове суспільства. Насправді найпотужніша зброя США — посилити взаємодію, як свого часу зробив Рональд Рейган (40-й президент США — ред.), опустити цінову політику на нафту. У Росії була істерика, коли ціна на нафту впала нижче $25, але зараз знову піднялася до $52. Президент Трамп на цьому заробляє, не США, бо країна чітко показала, що її позиція, позиція американського політичного бомонду не співпадає з позицією Трампа, це також треба розуміти. Величезна кількість сенаторів, як республіканців, так і демократів, мають іншу точку зору і доволі серйозно обмежили президента Трампа в його мріях у співпраці з РФ», — резюмував генерал.

Технічні характеристики Tomahawk / © Еспресо

Технічні характеристики Tomahawk / © Еспресо

Зазначимо, раніше експерти стверджували, що українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» за своїми характеристиками перевершує американський «Томагавк» і має безсумнівний козир — на застосування цієї зброї для ударів по Росії не потрібен дозвіл союзників. З

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie