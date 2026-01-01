Пускові установки Tomahawk: генерал Кривонос заявив про інформаційну маніпуляцію щодо їх передавання

Ракета Tomahawk / © Getty Images

Реклама

Пускові установки до ракет Tomahawk, які є у США, — переважно морського базування, а наземного — можна перерахувати на пальцях, і вони розташовані на території Південної Кореї та Філіппін.

Таку думку в етері «Еспресо» висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, перший заступник командувача ССО ЗСУ (2016-2019), заступник секретаря РНБО (2019-2020).

«Щодо надання Tomahawk, то з чого їх мали б запускати? Це інформаційна провокація, яка, в першу чергу, знімає відповідальність з наших керівників, які кажуть: „Нам не дали Tomahawk, тому ми не можемо перемогти“. Друге — ті ракети Tomahawk, які є у США, переважно морського базування. Звідки, з якого моря ми б їх запускали? А ті наземні пускові установки для Tomahawk, які існують, є тільки на території Південної Кореї та Філіппін, і їх можна перерахувати на пальцях. А все інше — морського базування. Тому розповіді про Tomahawk — це ні про що», — прокоментував Сергій Кривонос.

Реклама

За його словами, якби Tomahawk були успішними, давали результат і були б наземними комплексами, то таких ракет по закінченню Холодної війни повинно бути не менше 500.

«Питання не в Tomahawk, нас знову в черговий раз годують „цукеркою“ про чудо-зброю. Ми це вже чули про Leopard, Abrams, F-16. Питання Tomahawk — інформаційна маніпуляція, на яку ведуться українське та світове суспільства. Насправді найпотужніша зброя США — посилити взаємодію, як свого часу зробив Рональд Рейган (40-й президент США — ред.), опустити цінову політику на нафту. У Росії була істерика, коли ціна на нафту впала нижче $25, але зараз знову піднялася до $52. Президент Трамп на цьому заробляє, не США, бо країна чітко показала, що її позиція, позиція американського політичного бомонду не співпадає з позицією Трампа, це також треба розуміти. Величезна кількість сенаторів, як республіканців, так і демократів, мають іншу точку зору і доволі серйозно обмежили президента Трампа в його мріях у співпраці з РФ», — резюмував генерал.

Технічні характеристики Tomahawk / © Еспресо

Зазначимо, раніше експерти стверджували, що українська крилата ракета FP-5 «Фламінго» за своїми характеристиками перевершує американський «Томагавк» і має безсумнівний козир — на застосування цієї зброї для ударів по Росії не потрібен дозвіл союзників. З