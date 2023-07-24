Пустив ухилянта у своє "ліжко": історія із далекобійником на кордоні отримала продовження

Водія фури судитимуть за переправлення ухилянта за кордон.

Далекобійника, який за 5 тисяч доларів намагався незаконно провести через кордон ухилянта, відправили під варту. Тоді як військовозобов'язаного притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 липня водій вантажівки DAF мав дозвіл для перетину кордону в системі "Шлях". 29-річний житель Київської області погодився у своїй фурі перевести 35-річного ухилянта. За це водій отримав 5 тисяч доларів. Він заховав чоловіка у своєму "ліжку".

Під час огляду прикордонники виявили порушників. 35-річного військовозобов'язаного притягнули до адміністративної відповідальності.

Далекобійник намагався вивести ухилянта / Фото: Прокуратура Волинської області

29-річного водія DAF суд відправив під варту. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 КК України).

Нагадаємо, українські прикордонники затримали 35-річного ухилянта, який намагався виїхати за кордон у "ліжку далекобійника". За це він заплатив 5 тисяч доларів.

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