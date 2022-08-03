Пустощі призвели до трагедії: в Одесі помер маленький хлопчик, в якого обгоріло 98% тіла

В Одесі від тяжких опіків помер 4-річний хлопчик.

Дитина отримала опіки під час гри із запальничкою.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Відомо, що інцидент стався 2 серпня. Пізно увечері хлопчика у вкрай тяжкому стані перевели з лікарні Білгород-Дністровського району до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні № 10 (місто Одеса). У дитини було 98% опіків тіла.

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Лікарі намагалися врятувати життя дитини, однак їхні зусилля були марними. У середу, 3 серпня, о 10:20, за повідомленням від чергового лікаря, хлопчик помер.

"Дитячі пустощі призвели до трагедії. Шановні дорослі! Ми вкотре нагадуємо Вам про те, що безпека дітей, в першу чергу, у Ваших руках! Бережіть та пильнуйте своїх малюків!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13-річний хлопчик у Рівненській області спалював гілки і обпік голову та обличчя.

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