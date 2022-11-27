Пустощі з вогнем: в Одеській області на пожежі загинула дитина

В селищі Окни Подільського району внаслідок пожежі загинула дитина 2011 року народження.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

"Пожежа трапилась в одноповерхову приватному будинку за адресою вулиця Горького. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів, під час гасіння знайшли тіло загиблої дитини 2011 року народження", - повідомили рятувальники.

Ймовірна причина — пустощі з вогнем, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, в Чернігівській області сталася трагедія: чоловік врятував з пожежі свою матір, а сам вибратися не зміг.

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