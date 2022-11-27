Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пустощі з вогнем: в Одеській області на пожежі загинула дитина

Пустощі з вогнем: в Одеській області на пожежі загинула дитина

Фото: pixabay.com

Рятувальники назвали попередню причину трагедії.

В селищі Окни Подільського району внаслідок пожежі загинула дитина 2011 року народження.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

"Пожежа трапилась в одноповерхову приватному будинку за адресою вулиця Горького. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів, під час гасіння знайшли тіло загиблої дитини 2011 року народження", - повідомили рятувальники.

 Ймовірна причина — пустощі з вогнем, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, в Чернігівській області сталася трагедія: чоловік врятував з пожежі свою матір, а сам вибратися не зміг.

У Запоріжжі масштабна пожежа на підприємстві

У Запоріжжі масштабна пожежа на підприємстві

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
222
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація