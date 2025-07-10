"Пустив багато крові росіянам": що відомо про загиблого полковника СБУ

Вбивство Івана Воронича

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Сьогодні, 10 липня, у Голосіївському районі Києва вбили полковника СБУ Івана Воронича.

Що відомо про Воронича, та чому до цього вбивства може бути причетна Росія, розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Radio NV.

За данми експерта, Воронич працював в підрозділі, який безпосередньо «пустив багато крові росіян», починаючи ще з часів АТО.

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«Всі розуміють, що це за роки — і аж до повномасштабного вторгнення. А ми пам’ятаємо: Гіві, Моторола, різноманітні ці ось „активісти“ в лапках цієї „рускої весни“… Багато кого було спалено, розстріляно, там десь вбито. Це ті речі, якими займався цей підрозділ, в якому працював загиблий», — каже екперт.

Ступак визнав, що не може сказати, яку саме роль виконував покійний полковник. Проте стверджує, що Воронич був причетний до великої кількості різноманітних активних операцій на території Російської Федерації.

«На жаль, зараз ми бачимо, з вірогідністю 99%, це була Російська Федерація», — додав він.

Експерт пояснив, що на замовний характер вбивства, що це не просто якась сварка вказують саме п’ять пострілів.

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«П’ять. Не один, а саме п’ять. І, наскільки ми знаємо, повідомлявся про використання глушника. На людину чекали і з нею хотіли розправитися», — зауважив Ступак.

Дата публікації 12:25, 10.07.25 Кількість переглядів 387 У Києві вбили полковника СБУ