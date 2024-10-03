Путін більше не зможе воювати з Україною: історик Ярослав Грицак назвав необхідну умову

Припинити війну можна навіть без повноцінного вступу України до Північноатлантичного Альянсу.

Утворення територіального союзу України з деякими країнами НАТО та захист неба над частиною української території створить такі умови, коли президент РФ Володимир Путін не зможе більше вести свою агресивну війну.

Таку думку висловив історик Ярослав Грицак в інтерв'ю DW.

За його словами, змусити Путіна припинити війну можна навіть без повноцінного вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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“Інший варіант – Україні дають захист неба над великою територією. Яка це територія – ми не можемо сказати, але припускаю, що це може бути Західна Україна, Центральна Україна плюс Київ. Тому що важливо тримати твердий тил, який би дозволив швидко нарощувати можливості України для теперішньої і для майбутньої війни”, – пояснив Ярослав Грицак.

Історик вважає, що на захищеній від російських ударів території України потрібно вести розбудову військової промисловості, щоб насамперед, вирішити питання забезпечення української армії зброєю та боєприпасами.

Водночас з деякими країнами НАТО Україна може утворити територіальний союз, до якого, на думку Грицака, могли б увійти Велика Британія, Польща, скандинавські та балтійські країни, а також так звані північні країни, як-от Данія та Нідерланди.

Нагадаємо, за прогнозом очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова влітку 2025 року в Російській Федерації розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне необхідність мобілізації, яка може розхитати соціально-політичну ситуацію в країні-агресорці. Саме тому у Кремлі хотіли б завершити війну до кінця 2025 – початку 2026 року своєю перемогою.

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