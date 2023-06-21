"Путін боїться за своє життя": Зеленський оцінив ризик ядерного удару Росією

На думку Зеленського, Путін став небезпечним для України ще 2014 року, коли окупував перші території України.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться завдати ядерного удару.

Таку думку він озвучив під час інтерв'ю BBC.

"Путін був небезпечний для нас від 2014 року, коли він окупував першу з наших територій. Він буде говорити про застосування ядерної зброї, але я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя. Але я не можу сказати напевно, особливо про людину, яка не має зв’язку з реальністю, яка в 21 столітті розв’язала повномасштабну війну проти свого сусіда", - сказав глава держави.

Чи застосує Росія ядерну зброю

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов для журналу The Economist прокоментував ймовірність ядерного удару Росією. Він переконаний, що країна-терористка, попри залякування, не застосує проти України ядерну зброю.

Тим часом президент США Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю. На його думку, загроза є реальною, її не потрібно недооцінювати.

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