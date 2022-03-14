"Нам обіцяли грошову винагороду після закінчення цієї операції": заява полоненого строковика

За його словами, солдатам пообіцяли грошову винагороду за участь у війні.

20-річний російський військовий-строковик Савін Антон, який здався у полон, розповів, як потрапив до України під виглядом навчань.

Про це він розповів на пресконференції з іншими полоненими строковиками з РФ 14 березня.

"4 лютого нашому першому танковому полку, де я проходжу строкову службу, поступив наказ про те, що ми під командування командира полковника Лапіна їдемо на навчання у Воронезьку область. 4-го числа ми ешелоном вирушили у Воронезьку область, 5-го ми вже були там. Перший танковий полк базувався в палатках посеред поля, так ми прожили півтора тижня. Через півтора тижня контрактники першого танкового полка поїхали у Бєлгородську область. Ми строковики залишилась там ще на чотири дні. Після чого від старшин рот нам поступив приказ збирати табір, збирати палатку...Ми їхали групою строковиків зі старшинами рот у Курську область", - сказав він.

За його словами, їм пообіцяли, що вони не поїдуть у Бєлгородську область до контрактників. Однак вже наступного дня танковий полк вирушив у Бєлгородську область до рсійських контрактників та офіцерів.

Савін сказав, там вони пробули також один день. Після чого, за наказом командира батальйону, капітана Тагієва, вишикували колону із танків і на ній вирушили виконувати навчальний марш.

"Проїхали пару днів, зупинились для ночівлі. Зранку нас вишикували. Командир батальйону дав наказ нашим командирам рот про те, щоб у нас забрали телефони. Ми здали свої телефони, після чого нам повідомили, що ми поїдемо на територію України, про те, що ми будемо виконувати бойову задачу по захопленню міста Київ. Щоби звільнити мирне населення України від так званих бандерівців і неонацистів. Про те, що ми отримаємо грошову винагороду після закінчення цієї операції", - сказав він.

24 числа вони були на території України.

Буквально за пару днів вже закінчувалася їжа. Дорогою також зламалась техніка, залишилось 6 танків із 30, і з всього батальйона. Командир батальйону віддав наказ тікати з території України пішки, залишивши техніку.

4 доби російські солдати йшли пішки по лісам, обходили населені пункти, і потрапили в полон.

"Путін брехав нашому народу і продовжує брехати зараз, що в Україні немає російських строковиків, що не ведуться ніякі бойові дії на території України, у такому масштабі, як вони є насправді. Що нас тут немає. Я хочу, щоб у нас в країні змінилась влада", - сказав солдат.