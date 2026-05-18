Путін б'є по Закарпаттю через поразку Орбана на виборах — The Times

Тінь Будапешта над Ужгородом: Як Путін карає Закарпаття за вибір Угорщини

Російський диктатор Путін, ймовірно, продовжуватиме удари по Закарпаттю через поразку свого «друга» Орбана, який називав себе захисником регіону перед Кремлем.

Про це пише The Sunday Times.

У виданні нагадують, що заховане в найзахіднішому куточку України, захищене за чарівними Карпатськими горами та впритул прилягає до кордонів Словаччини та Угорщини, Закарпаття уникло більшості руйнівних наслідків російського вторгнення та бомбардувань.

В останні місяці цей регіон опинився втягнутим у дещо токсичну виборчу кампанію, оскільки нині усунений прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався використати етнічну угорську меншину регіону як зброю у своїй боротьбі за п’ятий термін.

Війна в Україні стала центральною темою передвиборчої кампанії Орбана, оскільки він намагався переконати угорців регіону, які мали право брати участь, що голосування за його суперника, Петера Мадяра, є голосом за війну, а не за мир. Передвиборчі плакати зображували Мадяра як взаємозамінну карикатуру на президента Зеленського, якого зображували як гнобителя 150 000 етнічних угорців України, так і маріонетку західних сил, які прагнуть продовжити війну.

12 квітня Мадяр переміг Орбана з величезною перевагою та був приведений до присяги 9 травня під час нестійкого триденного перемир’я між Україною та Росією. Щойно це перемир’я закінчилося, Росія розпочала масований наступ, вперше завдавши удару по Ужгороду, а також по менших містах Закарпаття, де проживають етнічні угорці України.

«Звичайно, це сталося через зміну уряду в Угорщині», — сказав 14-річний школяр з міста Берегове, де більшість населення складають угорці.

Віддалене географічне розташування Закарпаття, ближче до Берліна, ніж лінія фронту на Донбасі, завжди робило його малоймовірною мішенню для Росії. Але багато хто з приблизно 100 000 угорців тут вважають, що їх принаймні неформально захищали дружні стосунки Орбана з Росією та його самопроголошений статус захисника угорців за межами кордонів своєї країни.

Підтримка Орбана завжди була високою серед етнічних угорців за кордоном, зокрема у Словаччині, Румунії та Сербії, а також в Україні.

З моменту обрання у 2010 році Орбан роздав цим громадам понад мільйон паспортів, дозволивши їм голосувати за нього, водночас виділяючи мільйони євро з коштів платників податків на освіту угорською мовою, пенсії та культурні центри. Багато хто в Україні проголосував за нього через це, а не через його антипатію до країни, в якій вони живуть.

Поразка Орбана призвела до того, що уряд, який йде у відставку, скасував своє вето проти кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України після того, як Мадяр пообіцяв, що Угорщина більше не блокуватиме його.

На прес-конференції в Будапешті після свого першого повного засідання кабінету міністрів Мадяр засудив удар по Закарпаттю тональністю, яку Орбан ніколи не вживав.

«Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, де проживають угорські громади», — сказав він. Російського посла викликають для відповіді, коли «Володимир Путін планує покласти край цій кривавій війні, яку він розпочав понад чотири роки тому».

Зеленський назвав заяву Мадяра «важливим посланням», додавши: «Москва вкотре довела, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн та Європи в цілому».

Нагадаємо, 13 травня Закарпаття пережило наймасованішу атаку дронів від початку великої війни. Вперше за час повномасштабного вторгнення вибухи лунали в Ужгороді.

