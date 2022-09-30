Путін через голови командування ЗС РФ керує "спецоперацією" в Україні - Інститут вивчення війни

Збої в мобілізаційному процесі в РФ можуть свідчити про те, що Путін керує "спецоперацією" через голову російського командування.

Розміщення щойно мобілізованих в осередках бойових дій на Харківській або Херсонській лінії фронту може свідчити про те, що Путін безпосередньо працює з командуючими осями на місцях.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (США).

Командири на місцях скоріш за все вимагають підкріплення, а не наслідують стандартну військову практику - навчання мобілізованих перед їх відправкою на передову.

"Путін неодноразово обходив російський ланцюжок інстанцій під час ухвалення рішень щодо ходу російської "спецоперації" в Україні, ймовірно, тому, що він втратив довіру до Міноборони Росії. Суперечливі та непослідовні наративи, які використовуються кремлівськими чиновниками та Міноборони Росії про процедури мобілізації, можуть свідчити про те, що Путін, як верховний головнокомандувач, видає розбіжні і суперечливі накази", - йдеться в повідомленні Інституту.

Нагадаємо, що американський генерал назвав мобілізацію в Росії "умисним вбивством своїх громадян". Військовий зазначив, що нацменшини, які живуть у РФ, сплачують найбільшу ціну серед усіх громадян країни-агресорки.

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