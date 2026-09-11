Путін / © ТСН

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У Слов’янську та Краматорську Донецької області безпекова ситуація досягла критичної позначки через постійні удари російських авіабомб та FPV-дронів. За даними поліції Донеччини, у найнебезпечніших районах уже розпочалася примусова евакуація сімей із дітьми, оскільки перебування в містах стає смертельно небезпечним.

Про це пише BBC.

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Зараз ці сусідні міста залишаються найбільшими населеними пунктами Донеччини під повним контролем України. Разом із Костянтинівкою вони утворюють так званий «пояс фортець» — глибоко ешелоновану систему оборони на сході. Втім, російські війська вже контролюють майже 80% території Донецької області та практично всю Луганщину, зробивши Краматорськ і Слов’янськ головною ціллю своїх наземних штурмів.

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Правоохоронці фіксують стрімке зростання інтенсивності ударів: якщо в червні на Краматорськ та Слов’янськ було скинуто 40 керованих авіабомб (КАБ), то в липні ця цифра зросла до 109, а в серпні становила 92. Це призвело до значного зростання кількості поранених серед цивільних — з 70 людей у червні до 212 у серпні. Через високу загрозу від ворожих FPV-дронів ключові вулиці міст накривають спеціальними протидроновими сітками, а проїзд автотранспортом став ризикованим для життя.

За словами президента України Володимира Зеленського, Володимир Путін наказав своїм генералам повністю вийти на кордони Донеччини до кінця року, назвавши напрямок «Костянтинівка — Слов’янськ» головним пріоритетом Кремля. Для захисту підконтрольної території України створено дві нові оперативні групи під керівництвом досвідчених генералів — Андрія Білецького та Дениса Прокопенка. За оцінками військового командування, зараз на сході розгортається одна з найважливіших битв цієї війни.

Раніше аналітики DeepState повідомили про те, що російським загарбникам вдалося просунутися біля одного з ключових міст української оборони на Донеччині — біля Костянтинівки.

Водночас, серед пропагандистів Путіна почався «бунт»: цього разу все через ситуацію на фронті. Російські «воєнкори» розлючені, бо під українським Лиманом окупанти відступають, а командування бреше.

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