"Путіне, дай їм спокій!": полонений окупант в сльозах закликав припинити війну (відео)

Окупант підписав контракт у липні 2024 року через фінансові проблеми, але виплат, що очікувано, не отримав.

У полон до ЗСУ потрапив черговий російський окупант -- 23-річний Володимир Логінов. Розвідник 30-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він розповів про ставлення в армії РФ та розстріл військових командиром.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Хлопці, просто не йдіть, всім кажу... Ця війна на**р нікому не потрібна! Чесне слово.. Закінчуйте вже цю свистопляску і дайте спокій українській нації. Прийшли, повбивали всіх дітей, сім'ї... Росіяни, просто подумайте, куди ви йдете... Дайте вже спокій Україні! Путін, дай їм спокій. Що вони тобі зробили?..."

Полонений окупант розповів про пережити в армії РФ та розстріл командиром військових

Відправили на забій

Як поділився полонений, йому обіцяли зняття арештів з кредитів та неабиякі виплати, втім цього не сталося. За словами окупанта, його просто відправили "на забій".

"Ставлення з боку командирів було "свинське. Ми всі для них і п****аси, і г***они. Йшли на цю війну як м'ясо. Це вже була третя бригада, де були "двохсоті" або "трьохсоті". Позивний командира "Гарпун", він гробив людей"

Окупант крізь сльози розповів, як командир іншої групи (позивний "Захід") особисто розстріляв двох військовослужбовців. Усе через невиконання наказу та нездатність групи продовжувати рух у район виконання завдань.

"Всі йдуть на війну за грошима. Вони не розуміють, там смерті, які поранення. Як.. Вибачте. Як дружини переживають з дітьми... Я бачив смерть. Як ви пояснюватимете сім'ям смерть людини, яку вбили? За що він загинув?.."

Нагадаємо, в полон до ЗСУ потрапив солдат 41-ї бригади армії РФ Рустам Гареєв. Він штурмував околиці Авдіївки, а потім ґвалтував і розстрілював дітей, жінок.

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