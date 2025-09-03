"Путін демонструє свою безкарність": Зеленський відреагував на нічну атаку

© Офіс президента України

Вночі проти 3 вересня армія РФ атакувала ракетами і безпілотниками цивільну інфраструктуру та енергооб’єкти. Протягом ночі у різних регіонах країни пошкоджено десятки житлових будинків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, після нічного обстрілу усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків атаки.

“Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор. Очевидно, це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу”, - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що тільки “через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію”.

Також президент анонсував, що сьогодні проведе зустрічі з партнерами: саміт Україна — держави Північної Європи та Балтії в Данії, двосторонній формат у Франції, окрім того, готуються нові кроки з ЄС і США.

“На кожен російський удар потрібна реальна відповідь”, - додав український лідер.