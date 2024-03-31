Путін доручив будувати "курорти" на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора

Російський диктатор Путін доручив окупантам та колаборантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. Таким чином він хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території, та прикриватися цивільними як живим щитом.

Про це пише Центр національного спротиву.

Там де Путін збирається будувати курорти:

Сили оборони завдають ракетних ударів по тилових пунктах російських військ та знищують судна Чорноморського флоту в окупованому Криму,

росіяни у свою чергу набудували по всьому західному узбережжю півострова окопів та укріплень,

окупаційні війська та адміністрації на ТОТ України постійно відчувають активність українського підпілля.

"Проте кремлівський диктатор провів нараду із залученням представників всіх адміністрацій на ТОТ, щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значну увагу путін приділив “планам розвитку” цього сектору у Приазов’ї. Зважаючи на те, що Кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть “зоною відпочинку” хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів", – зауважують у Центрі національного спротиву.

За інформацєю ЦНС, Кремль намагається запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на захопленій території, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено.

Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на окупованій частині Запорізької області.

"Проте російському диктатору не сподобався надмірно обережний підхід. Про те що у нього явно відсутнє реальне сприйняття ситуації свідчить, те що він закликає російських інвесторів розвивали яхтинг на ТОТ Запорізької області", – зазначає ЦНС.

У свою чергу українське підпілля та Сили оборони активно готуються до "літнього сезон"у та готові продемонструвати "найбільш гарячі точки" для охочих відвідати путінські курорти в Приазов’ї.

Нагадаємо, 23 березня Сили оборони України здійснили ракетну атаку на головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

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