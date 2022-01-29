Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти

Уряд Росії повинен розглянути доручення Путіна до 1 травня.

Президент країни-агресорки Володимир Путін доручив Державній Думі Російської Федерації забезпечити жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей соціальними виплатами. Водночас це рішення стосується лише тих, хто має російські паспорти.

Про це йдеться на сайті Адміністрації президента Росії.

Відповідно до доповіді, Володимир Путін доручив уряду РФ розглянути питання про надання нібито громадянам Російської Федерації, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, можливості подання з використанням єдиного порталу державних та муніципальних послуг заяв на отримання соціальних виплат та пільг без вказівки реєстрації за місцем проживання на території Російської Федерації та за умови необхідності подати пропозиції щодо зміни порядку надання відповідних соціальних виплат та пільг.

Як йдеться на сайті Кремля, уряд Росії повинен розглянути доручення Путіна до 1 травня. Відповідальний за рішення голова уряду РФ Михайло Мішустін.

Як раніше повідомляли, президент Володимир Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США можливі кроки для стримування російської агресії. Під час переговорів Зеленський розповів конгресменам, що Росія продовжує масову роздачу російських паспортів на окупованому Донбасі.

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