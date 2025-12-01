- Дата публікації
Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж кордону: які області України під загрозою
Путін заявив про намір розширити контроль на прикордонні. Ймовірно, йдеться про Харківщину, Сумщину та Чернігівщину.
Російський диктатор Путін на нараді зі своїми військовими заявив про необхідність створити «зону безпеки» вздовж українського кордоні. Йдеться про спроби розширити контроль на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.
«Вас попросив, окрім іншого, доповісти про ситуацію, яка складається у зоні відповідальності угруповання „Північ“, маючи на увазі, що перед нею поставлене завдання створити зону безпеки вздовж державного кордону», — звернувся диктатор до начальника генштабу армії окупантів Валерія Герасимова.
Таким чином Путін натякнув на нову загрозу для Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
Раніше повідомлялося, що диктатор Путін затвердив рекордні витрати на війну в бюджеті Росії.