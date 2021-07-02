Путін дозволив Росгвардії блокувати рух у Керченській протоці: реакція МЗС України

Російські військові збираються “охороняти” Керченський міст.
Відповідно до закону, підписаного 1 липня президентом РФ Володимиром Путіним, російські війська охоронятимуть акваторію Керченської протоки, зокрема міст із окупованим Кримом. В українському МЗС стверджують, що такі дії Кремля загрожують не лише Україні, але й Європі. Про це йдеться 2 липня у сюжеті ТСН.19:30.
У Міністерстві закордонних справ назвали грубим порушенням прав України як прибережної держави дозвіл Путіна російським військовим блокувати рух у Керченській протоці. Такі дії не тільки стануть перешкодою свободі мореплавства, але й загрожують безпеці України та Європи.
“Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації та перетворює Азовське море у своє внутрішнє озеро”, - йдеться в заяві речника МЗС.
Українські дипломати закликають Росію припинити порушення норм міжнародного права, а світ - підготувати консолідовану міжнародну відповідь.
“Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи... Залучення російської національної гвардії підкреслює термінову необхідність консолідованої міжнародної відповіді на протиправні дії Росії в Чорному та Азовському морях”, - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.