Путін думав, що швидко візьме Київ, але зіткнувся з мужністю України – Байден

Рік тому Путін хотів швидко захопити столицю України і сподівався на розкол НАТО, каже Байден.

Президент США Джо Байден заявив, що очільник Кремля Володимир Путін хотів швидко окупувати Київ, але натомість зіткнувся із мужністю та залізною волею українців.

Про це він написав у своєму акаунті в Твіттері.

"Рік тому президент Путін думав, що швидко візьме Київ. Тоді він зустрів мужність України і залізну волю народу", - зазначив Байден.

За його словами, Путін також сподівався, що НАТО розколеться та розділиться на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість Альянс став сильнішим і згуртованішим, ніж будь-коли раніше.

"Коли Росія напала на Україну, Америка та наші союзники були сильними. За суверенітет. За демократію. За свободу. Я відвідав Київ, щоб заявити, що ми й надалі будемо єдиними. Що б не було", - зазначив Байден.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у річницю російського вторгнення заявила, що на ЄС і Україну чекає майбутнє єдності і пообіцяла Україні підтримку в боротьбі.

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