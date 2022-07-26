Путін готовий до переговорів, бо армія РФ виснажена: Олег Жданов

Все через те, що РФ виснажена війною і потребує оперативної паузи.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, Путін готовий до переговорів, дуже сильно готовий, або принаймні робить вигляд, що готовий.



"Росія на сьогодні вже не може вести далі цю війну. Їм треба оперативна пауза. І зараз зі всіх кутів вже лунає, всі російські лобісти підняті по всьому світу, всі намагаються переконати, що треба сідати за стіл перемовин. Вони хочуть перемир’я. Чому? Тому що російська армія виснажена, резерву немає, їм потрібна пауза, щоб перегрупуватися, щоб зібрати резерв і потім відновити наступ. Те, що вони його відновлять, тут можна навіть не сумніватися. Але, на мій погляд, ми зараз маємо більше сил і можливостей, навіть при тому невеликому обсязі постачання нам техніки й озброєння, але ми можемо не припиняти ведення бойових дій і використати це виснаження російської армії на власну користь", - каже ТСН.ua Олег Жданов.

Із Кремля лунали сигнали про те, що Росія готова до перемовин з Україною. Проте, за словами очільника МЗС РФ Лаврова, з "ширшого кола питань". Про це він сказав перебуваючи з візитом у Єгипті, куди Україна також продавала своє зерно.

ТСН.ua вже писав, що туди Лавров поїхав одразу після підписання у Стамбулі головою Міноборони РФ Шойгу "зернової угоди", яка має розблокувати українські порти та сприяти вивезенню українського збіжжя, а потім і її порушення обстрілом "Калібрами" одеського порту.



Ще за тиждень до підписання цієї стамбульської угоди з Кремля теж надходили сигнали щодо можливих переговорів. І цим Москва переслідує дві мети.



По-перше, угруповання російських військ на південному напрямку опинилося на межі оточення. Західні ЗМІ з посиланнями на власні джерела пишуть, що Росія у війні проти України використовує 85% своєї боєздатної армії. Резервів немає. Тому їм вкрай необхідна оперативна пауза, щоб перегрупуватися, накопичити резерви та застовбити за собою окуповані від 24 лютого українські території.



По-друге, Путін таким чином тестує Захід на готовність до переговорів, щоб зупинити постачання західного озброєння до України. Для цього Москва задіяла елемент енергетичного шантажу Європи та своїх "лобістів" в особі президента Туреччини Ердогана, який заявляє, що Захід погано ставиться до Путіна, тому й отримує таке ставлення до себе у відповідь.

Раніше Олег Жданов прокоментував балаканину Росії про переговори з Україною.

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