"Путін - х*йло і ви - х*йло, окупанти прокляті": в Грузії пасажири вигнали з маршрутки росіян (відео)

Їх висадили з маршрутки і відправили в напрямку "російського корабля".

Відео виклали в Мережі.

Інцидент стався в міжміській маршрутці. Початок конфлікту на відео відсутній, але судячи з того, що відбулося далі, грузин обурили слова, які вимовила пара росіян. Вони сказали: "слава Росії".

Грузини від цього роздратувалися.

"Заткніться, щоб ноги вашої тут не було. Їдьте до своєї Росії. Вас в Європі всі вважають окупантами. Ви - окупанти. Давайте мотайте звідси", - сказала пасажирка-грузинка.

Далі маршрутка зупинилася, і росіяни змушені були вийти.

"Окупанти прокляті. Ніде ви непотрібні, ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії. Путін ваш х*йло і ви - ху*ло, Слава Україні! Героям Слава! Прокляті руські", - крикнули жінки услід родині.

На "прощання" росіянин тицьнув грузинським жінкам середнього пальця, і вся родина почимчикувала геть.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

Читайте також: