"Путін хоче паузи у війні": експерт спрогнозував, чого очікувати від РФ наступного року

Україна не зможе поставити крапку у війні 2024 року. Утім, значні зрушення таки можуть відбутися.

Відповідну заяву зробив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, крапка у російсько-українській війна можлива лище за умов, якщо Російська Федерація розпадеться, в неї заберуть всю ядерну зброю, її відсечуть від дармових сибірських природніх ресурсів, ми вступимо в НАТО і протягом ще трьох поколінь, тобто 60 років, те, що утвориться на руїнах РФ пройде так звану санацію на кшталт того, що проходили нацисти після Другої світової війни.

"Якщо жоден з цих чинників не складається – а так виглядає, що не складається, - то якщо й буде пауза у війні, Путіну дуже хочеться, щоб виграв Трамп, то він докладатиме максимум зусиль і докладе, щоб конфлікт був заморожений. Вони підуть на передишку, з них частково знімуть санкції і питання нової російсько-української війни через рік, два, п’ять, десять – це лише питання часу", - прогнозує експерт.

Він каже, щоб зрозуміти це, не обов'язково мати наданалітичний розум.

"Це констатуючі речі геополітики. Російська недоімперія неможлива без України. Їхня ідентичність неможлива без престижного спадку Київської Руси. "Киев – мать городов русских". Ідентичність – це найбільш визначальна якість homo sapiens будь-якої спільноти. Їхня ідентичність пішла від нас. Вони не примиряться, що ми існуємо. Ми або будемо з ними, або будемо знищені, або вони будуть знищені. Крапка", - резюмував Черник.

Нагадаємо, військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що публікації в західних ЗМІ про те, що "Росія може переламати перебіг війни" – це російська ІПСО.

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