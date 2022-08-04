Путін хоче переговорів: Фейгін пояснив, що це означає для України та як з цим пов’язаний Шредер

У Кремлі хочуть примирення і зупинення війни лише на своїх умовах. Для цього колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер буде лобіювати тему мирних переговорів в інтересах Росії.

Так, Шредер, який товаришує з Путіним, заявив, що Кремль нібито хоче знайти рішення шляхом переговорів. Однак російський громадський діяч і блогер Марк Фейгін переконаний, що таким чином колишній канцлер Німеччини озвучив те, що РФ бажає зараз отримати в публічній площині.

Про це Фейгін розповів в ефірі YouTube-каналу "Власть & Влащенко".

"Багато хто каже, що Кремль справді хоче примирення, зупинення війни. Тому що він розуміє, що скоро буде 6 місяців, як триває війна, а результати примарні. Вони є, але це не захоплення усієї України, не захоплення половини України, навіть не захоплення Києва. Це такі успіхи, які за певної зміни ситуації (збільшення поставок зброї Україні, посилення санкційного тиску на Росію) дуже легко втратити. Тому Кремль залюбки зупинився б на вже захоплених територіях", – сказав Фейгін.

Марк Фейгін переконаний: якби хтось запропонував Кремлю залишити за собою те, що вони вже захопили, то там би "на ура" погодилися. Далі росіяни взяли б паузу, щоб боротись за зняття санкцій, реформувати зруйновані збройні сили тощо.

"Шредер буде не останнім у списку тих, хто буде озвучувати й лобіювати ідею мирних переговорів просто зараз. Але проблема у тому, що Кремль хоче не миру, а капітуляції України. Тому що весь цей набір, який вони озвучили, є нічим іншим, як капітуляцією України: і визнання Криму російським, і приєднання до Росії Херсонської, Запорізької областей та Донбасу, і демілітаризація з невступом у НАТО. Для України це неприйнятно", – наголосив Фейгін.

За його словами, все це є для України та її суспільної думки категорично неприйнятним хоча б тому, що це у підсумку не принесе мир, а збереже всі ті ризики, які існують зараз.

Нагадаємо, сьомий канцлер Німеччини, колишній голова ради директорів "Роснефти" Герхард Шредер, який товаришує з Путіним, озвучив заходу "хотілку" Росії щодо України. За його словами, " Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, "і це "гарна новина".

Ексканцлер Німеччини зустрівся з Путіним і заговорив про мир

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