Путін хоче повторити Голодомор в Україні: ГУР про плани Кремля

Російська влада, викрадаючи українське зерно під час війни, має лише одну мету - повторити Голодомор вже у ХХІ столітті.

У своєму Telegram-каналі Головне управління розвідки зробило заяву, приурочену до 90-х роковин Голодомору.

"Нестерпні муки українців були гіршими за саму смерть, а правду про голодомор росія приховувала завжди, хто б не сидів у кремлі. План путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням і повторити голодомор вже у ХХІ столітті разом з іншими воєнними злочинами Росії вкотре доводять - геноцид був і є системним елементом московської політики", - йдеться у дописі.

В українському ГУР наголошують, що геноцид - це системний елемент політики Російської Федерації. І геноцид 1932-1933 років, і штучні голодомори 1921-1923 та 1946-1947 років Москва робила для того, аби цілеспрямовано знищити мільйони українців.

Розвідники зауважують, що "за усі жахливі злодіяння Москва не була покарана жодного разу". Втім, "час безкарності потворної імперії минув".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців зі зверненням у 90-ті роковини геноциду. Глава держави наголосив, що "зло не було зупинене, не було спокуте, зараз ми його зупиняємо".

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