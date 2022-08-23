Путін хоче всю Україну: Джонсон про плани кремлівського "фюрера"

Кремлівський "фюрер" хоче захопити всю території країни, як він це зробив з українським Кримом 2014-го.

Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час саміту Кримської платформи.

"Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів", - висловився Джонсон.

За словами очільника британського уряду, важливо об'єднатися, аби не дозволити, щоб силою зброї змінювалися кордони. Джонсон наголосив, що Лондон не визнає російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території.

"Перед лицем путінського нападу ми маємо і далі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, якої вони потребують, допоки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України", - зауважив прем'єр-міністр Британії.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує побувати у Криму після його звільнення від російських загарбників. Дуда зазначив, що ніколи не був у Криму.

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