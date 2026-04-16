Російська Федерація готує масштабну наступальну операцію на південному сході України. Для посилення свого угруповання агресор залучає стратегічний резерв, що дозволить збільшити кількість особового складу на фронті на 20 000 військовослужбовців.

Про це повідомляє Крістофер Міллер, кореспонеднт Financial Times (FT).

За інформацією військової розвідки, наразі Росія зосередила всередині країни близько 680 000 солдатів. Ключовим завданням окупаційних військ на найближчий період є повне захоплення території Донбасу. Кремль встановив дедлайн для досягнення цієї мети — вересень поточного року.

Повідомляється, що новий етап наступу планується реалізувати завдяки введенню в бій свіжих підрозділів зі стратегічного резерву. Ці сили мають надати російській армії додаткового імпульсу на критичних ділянках фронту, де зараз тривають інтенсивні бойові дії.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, пілоти ударних дронів 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» взяли під вогневий контроль логістичні шляхи російських військ навколо окупованого Донецька. Тепер кожна військова ціль ворога на трасах перебуває під прицілом ударних дронів.

Раніше ми писали, що російська армія проводить активне формування буферної зони в Сумській області, вишукуючи слабкі місця в обороні ЗСУ. Аналітики зафіксували просування ворога біля двох населених пунктів.

Росіяни встановили 20-кілометрову «зону смерті» навколо Мирнограда та накопичують сили для штурму.