Путін готує вирішальну операцію на Донецькому напрямку: Сирський розповів деталі

Росія розпочала стратегічну наступальну операцію в районі Покровська.

Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю американському виданню The New York Post.

Масштаб загрози та стратегія ворога

За словами Сирського, ворог сконцентрував «більшу частину сил» для створення переваги і спроби прорвати українську лінію оборони. Російське командування направило в район Покровська близько 150 000 військовослужбовців із приблизно 700 тисяч, що перебувають в Україні. Також залучили потужні механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

Олександр Сирський назвав стратегію ворога — оточити Покровськ та сусідні міста з півночі, півдня та сходу. Це дозволить перекрити лінії постачання, змусити евакуюватися цивільне населення, а потім здійснити «останній маневр» для захоплення всієї Донецької області.

Спростування пропаганди та контрстратегія ЗСУ

Сирський категорично спростував заяви російської пропаганди про падіння Покровська чи оточення українських військ. Він нагадав, що після вересневої контратаки, яка коштувала окупантам близько 13 000 жертв, ситуація розвивається не на користь Москви. Головнокомандувач запевнив: Київ «міцно тримається за логістично важливе місто».

Головне завдання Сил оборони — завдавати окупантам таких великих втрат, щоб їхній рівень мобілізації був «рівним або меншим за кількість втрат, які вони зазнають». Сирський зазначив, що вже два місяці РФ проводить активні штурмові дії, «не маючи жодного матеріального успіху».

Критична потреба у далекобійній зброї

Для ефективної реалізації стратегії виснаження ворога Україні потрібні високоточні засоби.

«Наше завдання — знищити ворожі майданчики, звідки відправляються дрони, та командні центри… Наша артилерія змушена атакувати далеко в тил на більші відстані, тому важливість ракет зростає», — пояснив Сирський.

Головнокомандувач звернувся до міжнародних партнерів із прямим закликом: надати ракети, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це життєво необхідно не лише для фронту, а й для захисту від ударів російських БПЛА та ракет по критичній інфраструктурі, мостах та заводах.

Нагадаємо, найінтенсивніші бої в Покровську точаться на території промислової зони. Бійці 7-го корпусу ДШВ ліквідували 236 росіян за тиждень і контролюють шляхи ворога, обмежуючи його можливості для поповнення втрат.

Раніше повідомлялося, ситуація на східному фронті, зокрема навколо стратегічно важливого міста Покровськ, залишається вкрай напруженою. А втрата цього населеного пункту може мати вирішальний вплив на подальший хід бойових дій у регіоні.