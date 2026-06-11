Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін може готувати нову масштабну зимову наступальну кампанію проти України. На думку західних аналітиків, Кремль розраховує використати холодний сезон як інструмент тиску на Київ на тлі дедалі глибших економічних проблем усередині самої Росії.

Про це пише The New York Post з посиланням на експертів з міжнародної безпеки та російської політики.

«Весняно-літня кампанія 2026 року не принесла Москві очікуваних результатів. Попри значні втрати особового складу та техніки, російська армія не змогла досягти стратегічного прориву на фронті», — пишуть журналісти.

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Путін зіткнувся з низкою проблем

Сувора зима турбує українців, які вже пережили наслідки попередніх обстрілів у холодний період. Путін добре розуміє це і може скористатися цим страхом, намагаючись розв’язати провальну ситуацію, яка склалася для Кремля зараз.

Тим часом військова машина Москви також зіткнулася з низкою проблем. Одна з них — падіння показників набору новобранців до лав ЗС РФ. Цей чинник змусив Кремль почати звертатися до студентів закладів вищої освіти, пропонуючи їм приєднатися до війни.

Аналітики припускають, що Кремль може знову зробити ставку на масовані удари по українській енергетичній та критичній інфраструктурі під час холодів.

Як зазначає старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова, Кремль таким чином хоче змусити Україну до поступок: «Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, щоб домогтися поступок у питанні Донбасу».

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Крім енергетики, потенційними цілями можуть стати об’єкти водопостачання та залізничної інфраструктури. На думку експертів, такі удари здатні ускладнити логістику та постачання, що є важливим фактором для оборони країни. Однак видання зазначає, що сам Кремль стикається з дедалі більшими викликами.

«Путін стикається з тиском, що зростає всередині Росії через стрімке падіння економіки країни та перебої з Інтернетом, що, на думку експертів, може стати передумовою панічних дій з боку Кремля», — йдеться у матеріалі NYP.

За даними Міністерства фінансів Росії, дефіцит федерального бюджету Москви за перші п’ять місяців року зріс до 81,4 мільярда доларів. Цей показник є вдвічі більшим, аніж за попередній аналогічний період 2025 року. Тим часом Центральний банк РФ інформує, що у квітні золотий запас Москви скоротився на 5,7 тонни. Це аналітики називають найрізкішим падінням за чверть століття.

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Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок вважає, що стабілізація ситуації на Близькому Сході перекриє Росії можливість заробляти на паливних махінаціях. Припинення міжнародних спекуляцій боляче вдарить по Москві, адже нинішні ринкові ціни на нафту є абсолютно штучними й не відповідають реальності.

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Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін заявив, що Путін готовий застосувати ядерну зброю, якщо Росія або Білорусь, об’єднані в автократичну Союзну державу, зіткнуться з загрозами власній безпеці.

«Ми постійно готові використовувати всі засоби, включно з ядерними, для забезпечення безпеки Союзної держави», — заявив він на тлі початку масштабних навчань НАТО Ramstein Flag 2026.

Російський посадовець також наголосив, мовляв, за твердженням Москви, є нарощування сил НАТО на кордоні Росії та Білорусі.

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