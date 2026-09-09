Володимир Путін / © Associated Press

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Росія відновлює свої збройні сили та нарощує оборонно-промисловий потенціал, тому союзники мають бути готовими до тривалої війни та до збереження потреб України у військовій допомозі протягом найближчих років.

Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.

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Росія готується до тривалої війни — США

«Як усім добре відомо, РФ відновлює свої збройні сили та оборонний промисловий потенціал. Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років», — сказав він.

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За словами Колбі, ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та відновлення оборонного виробництва.

Він закликав європейські країни продовжувати, а за необхідності й збільшувати підтримку нагальних потреб України на полі бою через механізм PURL.

«Постійне постачання боєприпасів та критично важливих засобів є ефективним. Це залишається надзвичайно важливим для того, щоб українські збройні сили могли утримувати лінію фронту та запобігати подальшому просуванню російських військ», — наголосив представник Пентагону.

Водночас Колбі закликав Європу вже зараз планувати стабільні закупівлі, які дозволять підтримувати довгострокове відновлення Збройних сил України та забезпечувати власні оборонні потреби європейських держав.

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США продовжать підтримувати Україну

США, за його словами, також готові продовжувати підтримку через програму Jumpstart, яка дає союзникам і партнерам можливість закуповувати для України сучасне озброєння, зокрема засоби перехоплення для протиповітряної оборони.

«Тепер ці зобов’язання мають втілитися у послідовні дії», — підсумував Колбі.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, у МЗС України заявили про активізацію мирного процесу між Києвом та Москвою. Речник дипломатичного відомства наголосив, що Україна та США мають нові пропозиції щодо наближення миру в Україні. Київ ознайомився із пропозиціями США, які привезли спецпосланці Трампа Віткофф та Кушнер.

Тим часом у Кремлі заявили, що під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 8 вересня Трамп пообіцяв йому «вражаючого та далекосяжного» відновлення торговельно-економічних відносин між США та Росією в обмін на швидке завершення війни.

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