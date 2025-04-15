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Путін готується до літнього наступу, Трамп чекає «дуже хороших пропозицій» про мир: головні новини ночі 15 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 квітня 2025 року:
Мерц здійснить свій перший закордонний візит до України — Welt Читати далі –>
Путін затягує час, щоб провести великий наступ влітку — CNN Читати далі –>
Вночі ворог атакував Україну БпЛА Читати далі –>
Ворог просунувся на Донеччині та Курщині — DeepState Читати далі –>
Трамп заявив, що чекає «дуже хороших пропозицій» щодо закінчення війни в Україні Читати далі –>