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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
1 хв

Путін готується до літнього наступу, Трамп чекає «дуже хороших пропозицій» про мир: головні новини ночі 15 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 квітня 2025 року:

  • Мерц здійснить свій перший закордонний візит до України — Welt Читати далі –>

  • Путін затягує час, щоб провести великий наступ влітку — CNN Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну БпЛА Читати далі –>

  • Ворог просунувся на Донеччині та Курщині — DeepState Читати далі –>

  • Трамп заявив, що чекає «дуже хороших пропозицій» щодо закінчення війни в Україні Читати далі –>

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