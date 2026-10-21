"Путін хоче нас вбити": Ющенко пояснив, чому компроміс із Росією неможливий

Віктор Ющенко / © Associated Press

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Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що у війні з Росією Україна не має простору для «великих політичних компромісів», оскільки, за його словами, мета Кремля — знищити українців як націю. Він наголосив, що обирає боротьбу разом із демократичним світом і вірить у перемогу України.

Про це Ющенко розповів журналістці «Новини.LIVE» Галині Остаповець під час форуму з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам’яті.

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«Йому не Донбас потрібний»: чому Ющенко не бачить простору для компромісів

На думку експрезидента, війна проти України — це не просто боротьба за території, а спроба Росії позбавити українців права на існування.

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«Путін нас хоче вбити. Йому не Донбас потрібний. Йому потрібно, щоб не було нас, українців. А ми хочемо жити. Ну, будь ласка, запропонуйте, де тут компроміс?» — сказав Ющенко.

Він окреслив три можливі сценарії для України: загибель, вимушений виїзд із країни або боротьба разом із демократичним світом. Сам Ющенко, за його словами, обирає останній варіант.

«Нас або вб’ють, або ми виїдемо, або ми будемо боротися разом із демократичним світом, і ми переможемо. Я обираю третій варіант. Першого не існує, і другого не існує», — заявив він.

Ющенко також наголосив, що повномасштабна війна продемонструвала цінність єдності українців і те, наскільки змінилося суспільство за роки незалежності.

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«Ми стали нацією»: як змінилися українці за 35 років

За словами третього президента, від 1991 року українське суспільство стало зрілішим і краще усвідомило власну національну ідентичність. Він згадав, що на початку незалежності погляди громадян щодо майбутнього країни суттєво відрізнялися.

«За 35 років, насправді, ми стали нацією. За 35 років ми значно стали дорослі. І з того 91-го року, як ми починали, коли половина в одну сторону хотіла йти, друга половина в іншу, а дехто навіть і не туди, і не сюди… Насправді, за 35 років з’явилася цікава нація», — сказав Ющенко.

Він додав, що нинішня війна ще виразніше показала, наскільки важливо українцям триматися разом.

«Головна зброя — зброя духу»: Ющенко пояснив, чому вірить у перемогу

Говорячи про протистояння з Росією, Ющенко порівняв Україну зі спартанцями, які чинили опір чисельно сильнішому ворогу. На його переконання, вирішальну роль відіграють не лише кількість військ чи ресурсів, а й сила духу.

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«Ми, як ті 300 спартанців, отримали саме головну зброю — зброю духу. І тому мені особисто байдуже, скільки тих росіян: 250, 350 чи менше 100 мільйонів. Ми їх переможемо, тому що за ними хаос, за ними неволя», — заявив він.

Ющенко також висловився про російське суспільство, стверджуючи, що воно протягом століть не знало справжньої свободи.

«От, собі 700 кілометрів від нас живе нація, яка за останні 300 років в жодному дні не знала, що таке свобода», — сказав експрезидент.

Віктор Ющенко також подякував усім, хто наближає перемогу України — військовим і цивільним.

«Хвала кожному, хто сьогодні працює на нашу перемогу, хто на фронт працює, хто на тил, але всі ми на фронті, одним словом», — наголосив він.

За словами експрезидента, сьогодні українці представляють «величавий і великий європейський світовий народ».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віктор Ющенко звернувся до президента США Дональда Трампа з відкритим листом, у якому розкритикував можливі поступки Росії та торгівлю російським дизельним пальним. Експрезидент наголосив, що з тиранами не домовляються — їх зупиняють, а також закликав Вашингтон пам’ятати про зобов’язання перед Україною.

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