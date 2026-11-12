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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1727
Час на прочитання
1 хв

Путін хоче обговорити з Сі та Трампом завершення війни, ракетний удар по Україні: головні новини ночі 12 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп, Путін та Сі Цзіньпін

Дональд Трамп, Путін та Сі Цзіньпін / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 листопада 2026 року:

  • Ракети летіли на Київ та область: Росія атакувала Україну балістикою після опівночі Читати далі –>

  • Путін знайшов нагоду поговорити про Україну з Трампом і Сі: WSJ розкрило його задум Читати далі –>

  • У НАТО поставили Путіну незручне запитання щодо переговорів: чи справді Росія хоче миру Читати далі –>

  • «Зустрічі Зеленського і Путіна ніколи не буде»: дипломат пояснив, чому переговори приречені Читати далі –>

  • Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху Читати далі –>

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