ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 листопада 2026 року:

Ракети летіли на Київ та область: Росія атакувала Україну балістикою після опівночі Читати далі –>

Путін знайшов нагоду поговорити про Україну з Трампом і Сі: WSJ розкрило його задум Читати далі –>

У НАТО поставили Путіну незручне запитання щодо переговорів: чи справді Росія хоче миру Читати далі –>

«Зустрічі Зеленського і Путіна ніколи не буде»: дипломат пояснив, чому переговори приречені Читати далі –>