Путін цілеспрямовано нищить інфраструктуру у трьох областях: у ГУР розкрили деталі

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Масовані удари Російської Федерації по українській території розпочалися після заяви диктатора Володимира Путіна про створення так званої «буферної санітарної зони». Водночас Росія відійшла від торішньої тактики одночасного ураження інфраструктури по всій Україні та перейшла до поетапного знищення ключових об’єктів у прикордонних регіонах.

Про зміну підходу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) МО України Вадим Скібіцький, пишуть «Новини.Live».

Він пояснив, що нова тактика полягає не просто в порушенні роботи енергосистеми, а в повному руйнуванні інфраструктури в конкретних регіонах, щоб зробити ці території непридатними для життя. Першочерговими цілями агресора стали Харківська, Сумська та Чернігівська області, де інтенсивність обстрілів уже суттєво зросла. Скібіцький наголосив, що час початку ударів цього року також змінився:

Реклама

«Зазвичай ми очікували, що росіяни починають завдавати ударів по нашій енергетиці, по теплоелектростанціях, по ТЕЦ, по іншій інфраструктурі на початку заморозків або саме напередодні зимового сезону. Але цього року є особливість… Почали дуже просто, почали з наших прикордонних районів: Харківська область, Сумська область, Чернігівська область».

За його словами, саме після слів Путіна про «буферну санітарну зону» розпочалися масовані атаки, які мають чітку мету.

«Воєнна розвідка чітко може сказати, що коли Путін говорив про створення буферної зони… і от саме створення санітарної зони… і почалися масовані удари Російської Федерації по нашій території. Що означає санітарна зона? Це, власне, знищити все, що є — всю інфраструктуру. Це тепло, електроенергія, це інфраструктура для того, щоб населення залишило ці території. І це ми якраз і бачимо зараз у Сумській та Чернігівській областях», — пояснив Вадим Скібіцький.

Представник ГУР підкреслив, що тактика РФ тепер спрямована на досягнення стовідсоткового ефекту руйнування.

Реклама

«На сьогодні вони намагаються не просто порушити систему, а абсолютно повністю знищити об’єкти інфраструктури в певних регіонах… Щоб знищити об’єкт, який уже… повністю знищений і його вже неможливо відновити», — зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, за даними ISW, війська РФ змінили тактику ударів по енергетиці України: замість «килимового бомбардування» вони застосовують «поетапну» стратегію для знищення генерувальних і розподільних потужностей регіон за регіоном. Ворог прагне створити блекаут.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що цього року в Україні будуть блекаути. Він також дав низку порад, як до цього підготуватися, зокрема психологічно.

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, головною темою якого стала ситуація в енергетичній сфері та підготовка до опалювального сезону.