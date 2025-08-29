© Associated Press

Ще більше зросла кількість загиблих внаслідок масованого російського удару, завданого по Києву в ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив у п’ятницю, 29 серпня, президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

«Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали», — зазначив він.

За словами українського президента, цей підлий удар по українській столиці демонструє справжні наміри Путіна — «продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру».

«Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів. Про це ми говорили з президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність з боку Росії», — наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що необхідний тиск на державу-агресорку, щоб змусити господаря Кремля до переговорів про мир.

«Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде насправді сильним», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетно-дронової атаки у Києві загинуло 23 людини, з них 22 — на місці удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».