ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
926
Час на прочитання
1 хв

Путін хоче продовжувати вбивства: у Києві вже 25 загиблих — Зеленський

Український президент вважає, що підлий удар по українській столиці демонструє справжні наміри господаря Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

© Associated Press

Ще більше зросла кількість загиблих внаслідок масованого російського удару, завданого по Києву в ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив у п’ятницю, 29 серпня, президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

«Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали», — зазначив він.

За словами українського президента, цей підлий удар по українській столиці демонструє справжні наміри Путіна — «продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру».

«Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів. Про це ми говорили з президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність з боку Росії», — наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що необхідний тиск на державу-агресорку, щоб змусити господаря Кремля до переговорів про мир.

«Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде насправді сильним», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетно-дронової атаки у Києві загинуло 23 людини, з них 22 — на місці удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».

Дата публікації
Кількість переглядів
926
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie