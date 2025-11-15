Путін хоче залишити Україну без ліків: знищено ще один склад "Оптіма-Фарм"

Ліки

Російська терористична армія повітряним ударом знищила великий склад з ліками у місті Дніпрі.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Дніпро Оперативний».

Приміщення знищене вщент, але, на щастя, працівники не постраждали.

Як повідомляє видання «ЕП», складські приміщення належали одному з найбільших фармацевтичних дистрибʼюторів країни «Оптіма-Фарм».

Зруйнований склад забезпечував медикаментами південні області країни. Масштаб збитків поки оцінюють.

Це вже третя атака на склади «Оптіма-Фарм».

Нагадаємо, 25 жовтня було зруйновано складський комплекс та офіс цієї компанії у Києві. Збитки тоді оцінювали у межах 100 мільйонів доларів.

Заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов повідомив, що компанія «Оптіма-Фарм» посідає друге місце серед дистриб’юторів України, забезпечуючи близько 20% місячного запасу ліків по всій країні. При цьому він запевнив, що дефіциту ліків у зв’язку із цим ударом не передбачається.

Вперше росіяни завдали ракетного удару по складських приміщеннях «Оптіма-Фарм» у Києві 28 серпня.