Путін / © Associated Press

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Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, як зміни території, яку контролює Україна, можуть позначитися на чисельності населення. За його словами, нова окупація погіршить демографічну ситуацію. Якщо Україна поверне території і там залишаться її громадяни, чисельність населення на підконтрольній території зросте.

Сценарії війни та загроза знелюднення територій

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— Зараз усе частіше лунають побоювання, що Путін планує розділити Україну по Дніпру. Чим це загрожує для демографії? Чи не спорожніє Україна?

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— Те, чого хоче Путін — це його проблеми, він багато років від нас чогось хоче і по Дніпру, і не по Дніпру. Ми не знаємо, як усе складеться. Хоча загалом, якщо ми втрачатимемо нові території, це гірше впливатиме на демографічну ситуацію. А якщо відвойовуватимемо території, і там залишатимуться наші громадяни, ситуація покращуватиметься в тому сенсі, що чисельність населення зростатиме.

Щодо поділу України, то, на мій погляд, російський диктатор не планує її ділити — він хоче знищити Україну як таку. Тому я не думаю, що його влаштує межа по Дніпру, йому потрібна ситуація, коли України не буде взагалі. А за такого супернегативного сценарію ще більше наших людей виїде за кордон. Частина залишиться тут, але доброї долі в них не буде — це буде або депортація, або насильницька русифікація. Наші люди звикли жити більш-менш вільно, висловлювати свої думки, сперечатися. Про це доведеться забути, бо в Росії такого просто немає. Тому в нашому випадку: чим меншою буде підконтрольна Україні територія, тим гіршою буде демографічна ситуація.

Нагадаємо, що раніше очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник наголошував, що демографічна криза в Україні сягнула тривожних масштабів. Рівень смертності суттєво перевищує народжуваність, а додатковим чинником скорочення населення залишається виїзд громадян за кордон.

Раніше повідомлялося, що в Україні щороку без війни помирають приблизно 500 тисяч осіб, а народжуються близько 180–220 тисяч дітей. Статистика сьогодні фіксує лише 6 дітей на 10 жінок.

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