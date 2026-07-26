Путін лякає Україну втратою західних земель і згадує Сталіна: до чого тут Польща і Угорщина

Путін пригрозив Україні втратою західних областей, назвавши їх «подарунком Сталіна» / © Associated Press

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Російський диктатор Путін пригрозив, що «Україна рано чи пізно втратить свої західні землі».

Про це глава Кремля сказав на зустрічі з окупантами-військовими ВМФ РФ у Петербурзі.

Диктатор цинічно заявив, що РФ була «єдиним гарантом територіальної цілісності України», однак після того, як Київ «оголосив Москву ворогом», західні регіони «рано чи пізно» повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.

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Путін зухвало назвав західну частину України нібито «подарунком» Йосипа Сталіна.

«Сталін Україні подарував ці землі. Але подарував у рамках єдиної держави. Мабуть, йому на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні», — додав він.

Також диктатор поскаржився, що росіян оголосили в Україні «нетитульною нацією».

Раніше Путін цинічно заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.

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