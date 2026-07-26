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Путін лякає Україну втратою західних земель і згадує Сталіна: до чого тут Польща і Угорщина
Путін вибухнув новими псевдоісторичними заявами та пригрозив, що Україна «рано чи пізно втратить свої західні землі».
Російський диктатор Путін пригрозив, що «Україна рано чи пізно втратить свої західні землі».
Про це глава Кремля сказав на зустрічі з окупантами-військовими ВМФ РФ у Петербурзі.
Диктатор цинічно заявив, що РФ була «єдиним гарантом територіальної цілісності України», однак після того, як Київ «оголосив Москву ворогом», західні регіони «рано чи пізно» повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.
Путін зухвало назвав західну частину України нібито «подарунком» Йосипа Сталіна.
«Сталін Україні подарував ці землі. Але подарував у рамках єдиної держави. Мабуть, йому на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні», — додав він.
Також диктатор поскаржився, що росіян оголосили в Україні «нетитульною нацією».
Раніше Путін цинічно заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.