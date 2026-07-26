ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
653
Час на прочитання
1 хв

Путін лякає Україну втратою західних земель і згадує Сталіна: до чого тут Польща і Угорщина

Путін вибухнув новими псевдоісторичними заявами та пригрозив, що Україна «рано чи пізно втратить свої західні землі».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Путін пригрозив Україні втратою західних областей, назвавши їх «подарунком Сталіна»

Путін пригрозив Україні втратою західних областей, назвавши їх «подарунком Сталіна» / © Associated Press

Російський диктатор Путін пригрозив, що «Україна рано чи пізно втратить свої західні землі».

Про це глава Кремля сказав на зустрічі з окупантами-військовими ВМФ РФ у Петербурзі.

Диктатор цинічно заявив, що РФ була «єдиним гарантом територіальної цілісності України», однак після того, як Київ «оголосив Москву ворогом», західні регіони «рано чи пізно» повернуться до Польщі, Угорщини та Румунії.

Путін зухвало назвав західну частину України нібито «подарунком» Йосипа Сталіна.

«Сталін Україні подарував ці землі. Але подарував у рамках єдиної держави. Мабуть, йому на думку не спадало, що може скластися така ситуація, як сьогодні», — додав він.

Також диктатор поскаржився, що росіян оголосили в Україні «нетитульною нацією».

Раніше Путін цинічно заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
653
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie