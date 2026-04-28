Укрaїнa
828
Путін масово набирає іноземців до армії РФ: у ГУР назвали шокувальні цифри

Росія тисне на іноземців, користуючись їхніми проблемами з документами. Людей ставлять перед вибором: або тюрма, або армія та війна в Україні.

Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Росія планує 2026 року набрати до своєї армії щонайменше 18,5 тисяч іноземців. Для цього по всій країні вже перевірили чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років і кожному регіону поставили чіткий план — скільки людей вони мають відправити на війну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Мобілізація в РФ — що вигадали для іноземців

За даними розвідки, російське міноборони розгорнуло 97 пунктів відбору на контрактну службу. Найбільша кількість таких пунктів (30) зосереджена у Центральному військовому окрузі. Військкомати отримали завдання залучити від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному суб’єкті РФ.

Основними цілями вербувальників є:

  • Громадяни країн Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан.

  • Мешканці найбідніших країн Африки та Азії: Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді.

Повідомляється, що окрім офіційних структур, до процесу залучені підконтрольні спецслужбам РФ приватні військові компанії, такі як «Редут», «Вагнер-2», «Конвой», «Патріот» та інші.

Як в РФ маніпулють та змушують іноземців воювати

У ГУР зазначили, що Росія тисне на іноземців, користуючись їхніми проблемами з документами. Людей ставлять перед вибором: або тюрма, або армія. Для цього силовики затримують мігрантів за дрібні порушення, заважають вчасно продовжити візи (навчальні чи туристичні), залякують великими термінами ув’язнення — до 8 років.

Українська розвідка застерігає іноземних громадян від будь-яких поїздок до Росії або працевлаштування на її території.

«Поїздка на Росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні „смертників“ та, зрештою, зогнити в українській землі», — наголошують у відомстві.

Військова розвідка підкреслює, що обіцянки грошей та російського громадянства часто є лише способом заманити іноземців до штурмових підрозділів.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у російському пропагандистському середовищі дедалі менше говорять про перемогу над Україною.

Раніше ми писали, що Валерій Залужний закликав не вірити жодним прогнозам щодо термінів закінчення війни в Україні, натомість він наголосив на важливості тверезого розрахунку ресурсів та розробки стратегії, яка дозволить досягти справжнього результату, а не його імітації.

Варто зауважити, що Верховна Рада вже 19-й раз подовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні. Вони діятимуть до 2 серпня.

