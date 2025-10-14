Путін має дві мінімальні цілі для завершення війни: політолог пояснив, які саме

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін ставить перед собою дві мінімальні цілі для завершення війни. Без зовнішнього впливу диктатор точно не зупиниться.

Про це в ефірі «Еспресо» сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

У Путіна є дві мінімальні цілі для завершення війни

За словами Денисенка, перша — це повний контроль над Донбасом. А друга — побудова так званого Чебурнета в РФ (російський інтернет, — ред.).

«І перше, і друге завдання для нього є надзвичайно складним. Але без зовнішнього впливу уявити собі, що Путін просто так почне завершувати війну, — неможливо», — наголосив Денисенко.

На його думку, у Трампа сьогодні немає важелів впливу на Путіна. Може йтися лише про Tomahawk — зброю, що може зруйнувати російську нафтоекспортну інфраструктуру.

Політолог вважає, що Китай міг би зупинити війну, але цей процес унеможливлює те, що країна перебуває в ескалаційному процесі зі США. Коли держава приєднається до переговорного процесу щодо України — наразі невідомо, бо незрозуміло, як далі розвиватимуться події.

«Уже зараз зрозуміло, що якихось швидких рішень по лінії США — Китай ми не побачимо. Тому наразі говорити про те, що Путін готовий зупинити війну без зовнішнього впливу, — це обманювати самих себе. Водночас на сьогодні зовнішній вплив неможливий з різних причин, але передусім він упирається в переговори між США і Китаєм», — додав Денисенко.

Раніше йшлося про те, як реагуватиме НАТО у випадку нападу Росії на його країни. Так, якщо Путін дійде до межі, коли почне обстрілювати Францію чи Німеччину, то реакція буде достатньо жорстка. Зокрема, генерал Годжес запевнив, що атака на, до прикладу, Польщу, змусить Альянс знищити російський Калініград за лічені години.

На ситуацію може вплинути оголошення Трампом про надання Україні ракет Tomahawk. Їх у РФ, як відомо, розглядають як ракети, що можуть нести ядерний боєзаряд.

«Оце може стати тою точкою, яка може підігріти ситуацію», — наголосив керівник Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко.