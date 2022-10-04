Путін має намір демонстративно підірвати ядерну зброю на кордоні України - The Times

Президент Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України, як вважають, НАТО попередило своїх членів.

Про це повідомляє The Times з посиланням на військові джерела.

Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Побоювання з приводу попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики, посилилися вчора заявами про те, що потяг, керований секретним ядерним підрозділом, відправився в Україну.

Конрад Музика, польський оборонний аналітик, сказав, що потяг, помічений у центральній Росії , був пов’язаний з 12-м головним управлінням російського міністерства оборони і що він "відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видача підрозділам".

Проте застосування таких озброєнь на полі бою пов'язане з великим ризиком – у разі помилки можуть постраждати російські міста на кордоні з Україною.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Путін не наважиться на ядерний удар.