Путін має намір запровадити воєнний стан в Росії і розв'язати війну у Придністров'ї - розвідка США

Путін має намір запровадити воєнний стан в Росії і розв'язати війну у Придністров'ї - розвідка США

Путіну може бути недостатньо перемоги Росії на Донбасі, тому президент РФ має намір вести довготривалу війну в Україні, сподіваючись на те, що США та Європа згодом "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

Також Путін, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови.

Про це заявила глава Національної розвідки США Евріл Хейнс, під час виступу в комітеті у справах Збройних сил Сенату Конгресу США.

За її словами, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас очільниця американської розвідки не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки глави Кремля.

Також розвідка США дізналася, що в Росії можуть запровадити воєнний стан, щоб мобілізувати сили у протистоянні проти України.

"Ми припускаємо, що президент Путін готується до більш тривалого конфлікту в Україні, під час якого він також хоче досягти цілей за межами Донбасу", - сказала Хейнс.

Вона додала, що Путін сподівається на те, що рішучість Європи та США у протидії російській агресії з часом ослабне.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що розгортають на півдні підрозділи сил спецоперації нібито через "створене ЗСУ угруповання у 20 тисяч".

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