Путін має плани до 2030 року: Зеленський повідомив про наміри щодо завершення війни

Під час пресконференції президент України повідомив про "закінчити із Путіним раніше", попри плани очільника Кремля до 2030 року.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що є наміри щодо голови РФ Володимира Путіна, а саме "закінчити з ним раніше", попри його плани бути при владі щонайменше до 2030 року.

Про це йшлося під час пресконференції Зеленського 25 лютого.

"Путін має плани до 2030 року. Він бачить себе до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше", - саме так сказав Зеленський під час заходу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував можливість надання Україні ракет ATACMS радіусу 300 км. Він натякнув на позитивне рішення щодо надання Україні далекобійних ATACMS дальністю 300 км, за допомогою яких можна буде завдавати ударів вглиб Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.