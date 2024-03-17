Путін має сидіти в Гаазі, а не Кремлі: Зеленський про "вибори" в Росії

Глава держави наголосив, що "жодної легітимності у російських псевдовиборів немає і бути не може".

Увечері, 17 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби та тижня.

Фронт

Глава держави відзначив бойові підрозділи, які проявили себе найкраще за цей час А саме:.

57-му окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка з Куп’янського напрямку;

1-шу бригаду оперативного призначення Нацгвардії імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" з Лиманського напрямку;

55-ту окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ" з Покровського напрямку;

118-ту окрему механізовану бригаду з Оріхівського напрямку;

35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та 123-тю окрему бригаду територіальної оборони з Придніпровського напрямку.

"Вибори Путіна"

Президент Зеленський нагадав, що цими днями російський диктатор імітує чергові вибори.

"Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", – каже Зеленський.

Він подяків державам та їхнім лідерам, усім міжнародним організаціям, які називають те, що відбувається в РФ, своїми іменами. Глава держави наголосив, що Путін має сидіти не в Кремлі, а на лаві підсудних у Гаазі.

"Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", – сказав президент України.

Допомога союзників

Сполучені Штати надали пакет допомоги;

Данія – уже 16-й пакет оборонної допомоги, зокрема артилерія, якої потребує армія.

Німеччина – "щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей".

Канада приєдналася до коаліції дронів.

Грецію президент відзначив "за чітке розуміння загроз усім у Європі".

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"Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, ривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні", – додав Зеленський.

Раніше у The Wall Street Journal пояснили, як розгортатимуться події в РФ після перемоги Путіна.

Також російський опозиціонер, політолог та політтехнолог Аббас Галлямов пояснив, які наслідки для Кремля нестимуть так звані "вибори Путіна".

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