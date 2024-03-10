Путін може перетворити кілька країн НАТО на Бахмут і Авдіївку - Кулеба

На його думку, країни НАТО зараз не готові захистити свої країни у разі нападу РФ.

Росія може напасти на країни Балтії і перетворити європейські міста на зруйновані Бахмут і Авдіївку Донецької області.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю литовському інформаційному агентству ELTA, цитує цитує Delfi.

Український дипломат закликав НАТО ставитися відповідально до своєї оборони і подальшої підтримки підтримки України.

"Усі, здається, забули про російський документ, опублікований у грудні 2021 року, в якому міститься вимога до НАТО повернутися до позиції 1997 року і вивести війська з країн Балтії та Центральної Європи, відновивши таким чином зону впливу Радянського Союзу. Чому всі про це забувають? Вважають, що це жарт? Це не жарт. Шлях до Угорщини, до Центральної Європи пролягає через Україну, звичайно, але також і через країни Балтії", - нагадав голова МЗС.

На його думку, країни НАТО зараз не готові захистити свої країни у разі нападу РФ, тому Путін може перетворити міста Європи на Авдіївку та Бахмут.

"Якщо Путін вторгнеться в країни Балтії, ви будете хоробро захищати свої країни від ворога, який випереджає вас і в досвіді, і в можливостях. НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як реагувати. Зрештою, я думаю, Альянс візьме гору, але подивіться на Бахмут та Авдіївку ‒ так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних боїв. Не буде красивого Вільнюса", - висловився Кулеба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба порекомендував прочитати підручник історії тим, хто не вірить у напад Росії на країну НАТО.

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