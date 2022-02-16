Путін може тримати війська біля України, аби "вибити поступки" - Держдеп США

У США кажуть, що і надалі будуть обмінюватися розвідувальними та візуальними даними, аби розуміти, що відбувається на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін може залишати війська поблизу кордону України, аби "вибити поступки".

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю УП.

"Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати – я не знаю", — сказала Шерман.

Як зазначається, за версією США, активне скупчення військ РФ на кордоні України триває майже чотири місяці. Натомість за версією самої України, значна частина з них залишається там ще від квітня 2021 року, тобто понад 10 місяців.

"Тому надважливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу. Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен – з Зеленським та міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван – з Єрмаком. Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там відбувається", — наголосила заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, 16 лютого Міноборони Росії оприлюднило відео, як вивозить з окупованого Криму військову техніку після так званих навчань. На оприлюднених пропагандистським виданням ТАСС кадрах видно, як вночі ешелон військової техніки через Керченський міст повертається з окупованого Криму нібито до місць постійної дислокації.

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