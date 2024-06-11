Путін може втратити Крим: у The Telegraph озвучили "план" звільнення півострова

Крим зараз живлять дві артерії - Керченський міст і нова залізнична лінія.

Націлившись на захоплення нових територій в Україні російський диктатор Володимир Путін може втратити анексований Крим.

Про це йдеться у статті британського журналіста Тома Шарпа для The Telegraph.

У жовтні минулого року міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі назвав Чорноморський флот Росії "функціонально поразкою" на основі втрат, які вони зазнали в результаті атак безпілотників і ракет, спричинених діями сил спеціального призначення.

"Можливо, на півострові взагалі не потрібні українські "чоботи", а треба перекрити артерії для ворожих постачань, посилити тиск і чекати, поки не вичерпаються ракети, боєприпаси та основні запаси", - йдеться у статті британського журналіста Тома Шарпа.

Зазначається, Путін змушений "спалювати ресурси", щоб утримати півострів, не домігшись нічого, крім пропагандистського програшу.

"Додайте до цього фактор незручності, і Крим стане не просто значно скороченою оперативною базою, а переговорним пунктом, що має стратегічне значення для всього конфлікту", - мовиться в статті.

У матеріалі додали, що зараз Крим живлять дві артерії - Керченський міст і нова залізнична лінія, побудована через сухопутний міст зі сходу, і обидва ці об'єкти знаходяться в зоні дії американських ракет ATACMS.

Нагадаємо, підготовка до знищення Кримського мосту триває повним ходом. В ЗСУ вже навіть знають, в яку саме точку цього велетенського 18-кілометрового мосту битимуть.

Читайте також: