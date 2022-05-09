Путін на параді не оголосив мобілізацію і назвав війну "попереджувальною відсіччю агресії" НАТО

Сьогодні, 9 травня, президент Росії Володимир Путін на параді до Дня перемоги на Красній площі в Москві виступив з промовою, під час якої заявив, що РФ "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну.

Утім, Путін не оголосив загальної мобілізації росіян на війну проти України.

Виступ президента транслювали російські засоби масової пропаганди.

Президент країни-агресорки заявив, що РФ у грудні минулого року "запропонували укласти договір про гарантії безпеки, закликала Захід до пошуку компромісних рішень, з урахуванням інтересів один одного", на що країни Альянсу начебто не погодились.

"Країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани. Нам погрожували вторгненням на наші території, зокрема до Криму. Було очевидно, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим. Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії", - сказав Путін намагаючись оправдати вторгнення Росії на територію України.

Утім президент РФ не оголосив про офіційний початок війни проти України і загальну мобілізацію.

Зазначимо, що офіційне оголошення війни Україні могло б відкрити Путіну дорогу до загальної мобілізації в Росії. Такий сценарій допускали військові експерти та розвідники. Проте пересічні росіяни таку ідею свого президента навряд чи б підтримали, воліючи споглядати за геноцидом українців з екранів своїх телевізорів. Водночас американські дипломати впевнені, що у Путіна є запасний варіант – анексія Луганської та Донецької областей у їхніх адміністративних кордонах, разом із частиною Запорізької та Херсонської областей.

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