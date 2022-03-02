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"Путін, на тебе чекає Гаага": мер Вільнюса зробив напис на дорозі навпроти російського посольства

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"Путін, на тебе чекає Гаага": мер Вільнюса зробив напис на дорозі навпроти російського посольства

Фото: Remigijus Šimašius

Литовський дипломат назвав декілька сценаріїв, які чекають на Путіна.

Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс зробив напис "Путін, на тебе чекає Гаага" на дорозі навпроти посольства Російської Федерації в Литві.

Про це він написав в себе на сторінці у Twitter та опублікував фото.

Литовський дипломат назвав декілька варіантів, що очікують на Путіна в майбутньому: 

  1. суд в Гаазі за сотні смертей. Наводить приклад колишнього президента Югославії (теперішня територія Чорногорія і Сербія) Слободана Мілошевича якого судили за воєнні злочини.
  2. страта самим російським народом. Як Муаммар Каддафі, який помер від поранень, ненесених його ж народом.
  3. втеча до іншої країни, як це зробив колишній український президент Віктор Янукович 2014 року.
  4. вчинити самогубство, як Гітлер, застрелившись у бункері. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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