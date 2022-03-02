"Путін, на тебе чекає Гаага": мер Вільнюса зробив напис на дорозі навпроти російського посольства

"Путін, на тебе чекає Гаага": мер Вільнюса зробив напис на дорозі навпроти російського посольства

Литовський дипломат назвав декілька сценаріїв, які чекають на Путіна.

Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс зробив напис "Путін, на тебе чекає Гаага" на дорозі навпроти посольства Російської Федерації в Литві.

Про це він написав в себе на сторінці у Twitter та опублікував фото.

Литовський дипломат назвав декілька варіантів, що очікують на Путіна в майбутньому:

суд в Гаазі за сотні смертей. Наводить приклад колишнього президента Югославії (теперішня територія Чорногорія і Сербія) Слободана Мілошевича якого судили за воєнні злочини. страта самим російським народом. Як Муаммар Каддафі, який помер від поранень, ненесених його ж народом. втеча до іншої країни, як це зробив колишній український президент Віктор Янукович 2014 року. вчинити самогубство, як Гітлер, застрелившись у бункері.