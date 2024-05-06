Путін нагородив орденом ексрежисера Єралашу, який був засуджений за розбещення дитини та воює проти України

Російським медіа він розповів, що усі звинувачення з нього зняли після отримання медалі та того, як він нібито врятував від загибелі командира.

Російський диктатор Володимир Путін нагородив нагородив орденом “За спасение погибавших” режисера програми “Єралаш”, який був ув’язнений за розбещення 13-річного хлопчика.

Про це пише видання “Обозреватель”.

Як зазначається, Путін нагородив режисера програми “Єралаш”, а згодом і ув’язненого за розбещення неповнолітнього хлопчика Іллю Білостоцького. Восени минулого року він намагався вийти з СІЗО та за власним бажанням вирішив піти воювати проти українців. На той час йому потрібно було відсидіти ще 2,5 року із начебто 4,5.

Російським медіа він розповів, що усі звинувачення з нього зняли після отримання медалі та того, як він нібито врятував від загибелі командира.

"Указом президента я був нагороджений державною нагородою – медаллю "За спасение погибавших". За російськими законами я звільнений від покарання, і з мене знято судимість. Я не знаю, що саме написано в поданні до нагороди, адже я рядовий, нам мало що показують. Якщо колись мені дадуть відпустку, я приїду в розташування нашої частини в Росії, там є наказ про нагородження, тоді дізнаюся точно. Тож, друзі, радійте, а опоненти, кусайте лікті – відтепер я більше не зек", – вихвалявся Білостоцький.

Додамо, що на фронті він виконує роботу бойового медика. Сам він шокований кількістю поранених та загиблих росіян. В найпершому бойовому завданні через його медпункт пройшло понад 300 людей, однак невідомо, у якому стані: мертвими чи на межі смерті.

Нагадаємо, що Путін зробив Берлусконі жорстокий подарунок.

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